Koopmeiners #Juve, A.D. Giuntoli deve accelerare: col sacrificio di Soulé l’affare si può fare

09:18, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, Giuntoli deve accelerare: col sacrificio di Soulé l’affare si può fare. I #particolari della situazione della situazione

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sull’interesse della Juve per Koopmeiners alla luce delle dichiarazioni arrivate dal diretto interessato. Giuntoli da tempo segue l’olandese, ma non ha affondato perché i bianconeri, in questo momento, per investire deve essere certi al 100%. Definita la qualificazione al Mondiale per Club 2025, l’affare dipenderà anche dalla partecipazione o meno alla prossima Champions, cosa non più scontata rispetto a due mesi fa.

L’Atalanta B.C. chiede almeno 60 milioni per Koopmeiners e comunque non scenderà sotto i 50. Il piano della Juve, secondo la rosea, prevede la cessione di Soulé per 30 milioni o l’inserimento diretto dell’argentino come pedina di scambio. L’interesse del Liverpool per l’olandese, tuttavia, potrebbe spingere Giuntoli e la sua squadra #mercato ad accelerare…

