Koopmeiners dice sì! La Signora Juve è la sua priorità, TUTTI i dettagli

Koopmeiners dice sì! La Juve è la sua priorità, TUTTI i dettagli sul futuro del centrocampista olandese

Koopmeiners dice sì. È l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport: stando al quotidiano, il centrocampista olandese ha deciso, priorità alla Juve in caso di addio all’Atalanta.

Pubblicità

Tuttavia, rimane da convincere la Dea: la valutazione dell’olandese supera già i 45-50 milioni di euro. La Juve strappa il primo sì.

Pubblicità

Pubblicità

The post Koopmeiners dice sì! La Juve è la sua priorità, TUTTI i dettagli appeared first on Juventus News 24.