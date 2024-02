Koopmeiners AC Milan, rimane il primo della lista per questo club: cosa filtra per l’estate ULTIME

Koopmeiners Milan, rimane il primo della lista di questo club: cosa filtra per l’estate. Le ULTIME sul centrocampista

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners sta continuando a stupire e la concorrenza per l’estate continua ad aumentare.

Come riportato da Niccolò Ceccarini, la Juventus vorrebbe acquistare un altro giocatore di qualità e l’olandese, accostato anche al calciomercato Milan, ed è il primo nome della lista del club bianconero per l’estate. L’Atalanta lo valuta 50 milioni di euro.

