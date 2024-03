Klopp come Mister Max Allegri, abbandona l’intervista: «Domanda stupida» – NEWS

00:18, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Klopp come Mister Max Allegri, abbandona l’intervista: «Domanda stupida». La reazione del tecnico del Liverpool – VIDEO

«Domanda stupida. Dai, evidentemente non sei in gran forma». Klopp, dopo l’eliminazione dalla FA Cup, reagisce così nel weekend della “lite” Mister Max Allegri-Teotino post Juve Genoa.

Jurgen Klopp è finalmente un essere umano ai microfoni. L’atteggiamento di superiorità per un tedesco è difficile da mascherare, e dietro quel sorriso a tutti i costi c’era la voglia di fare. Ora comunica quello che sente dopo tutti questi anni, fa bene

pic.twitter.com/B3WNwn0rOs — Laudantes (@Laudantes) March 18, 2024

