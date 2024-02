Klopp AC Milan, l’agente svela il futuro dell’allenatore: «Ecco cosa farà l’anno prossimo»

Klopp lascerà il Liverpool a fine stagione, può essere una suggestione per la panchina del Milan, l’agente ha fatto chiarezza

Nelle ultime settimane Jurgen Klopp ha rivelato a sorpresa la sue decisione di lasciare il Liverpool al termine della stagione. Una notizia che, in men che non si dica, ha scatenato le fantasie dei tifosi del Milan. Ai microfoni di Sky Sport DE Marc Kosicke, agente dell’allenatore ha fatto chiarezza sul suo futuro:

LE PAROLE – «Jurgen non allenerà un club o una nazionale per un anno dopo la fine di questa stagione. I piani non sono cambiati»

