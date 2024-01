Klopp AC Milan: i rossoneri sapevano già del suo addio al Liverpool? RIVELAZIONE

Klopp Milan: i rossoneri sapevano già del suo addio al Liverpool? La RIVELAZIONE del giornalista

Una clamorosa rivelazione quella del giornalista Tancredi Palmeri che mostra l’allenatore del Liverpool Klopp fosse già seguito dal Milan nei mesi scorsi. Potrebbe quindi essere un’idea concreta per il post-Pioli.

PAROLE – «Allora. La dico come la so, riporto solo la situazione. Un mese fa, una persona dentro il mondo Milan, mi dice: ‘La proprietà pensa a 2 allenatori stranieri’. Il secondo nome non ve lo dico, il primo mi dice: ‘Loro vorrebbero Klopp’. E io: ‘Ma non va via’. E lui: ‘Va, vedrai’»

The post Klopp Milan: i rossoneri sapevano già del suo addio al Liverpool? RIVELAZIONE appeared first on Milan News 24.