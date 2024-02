Klaassen, SCELTA già presa dall’Fc Internazionale: cosa accadrà

Pubblicità

Klaassen è in uscita dall’Inter al termine della stagione: l’olandese lascerà Milano a giugno

Il destino di Klaassen all‘Inter è già segnato, come evidenzia calciomercato.com:

LA DECISIONE – «Pur stimato da tutto l’ambiente, difficilmente infatti la dirigenza si convincerà a puntare ancora su di lui. Il centrocampo interista è affollato e promette di esserlo anche in futuro. Se Sensi infatti è destinato ad andare via – il suo addio a gennaio è stato di fatti posticipato di qualche mese – c’è un rinforzo di qualità come Zielinski solo da ufficializzare. Il polacco andrà a ingolfare ancor di più un reparto già al livello dei migliori in Europa, ragion per cui gli eventuali spazi per Klaassen potrebbe ridursi ancor di più».

