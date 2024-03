“KK” Kean pronto per l’Atalanta: le #ULTIMISSIME #NEWS dalla Continassa

18:03, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kean pronto a tornare in campo nella prossima sfida di campionato contro l’Atalanta? Le ULTIME dalla Continassa

La Juventus, al termine dell’#allenamento odierno alla Continassa, ha reso noto il report sullo stato di salute di alcuni giocatori, in vista della prossima sfida contro l’Atalanta di domenica 10 marzo alle ore 18 allo Stadium.

L’attaccante Moise Kean si è allenato in campo con la squadra e dovrebbe esserci nel match contro l’Atalanta di Gasperini.

