“KK” Kean non segna da un anno: l’occasione da titolare in Lazio #Juve vale doppio

12:34, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kean non segna da un anno: l’occasione da titolare in Lazio Juve vale doppio visto che non aveva fatto mai così male in carriera La Gazzetta dello Sport ha dedicato oggi un focus su Kean che con ogni probabilità giocherà la sua prima partita da titolare nel 2024 in Lazio Juve, viste le assenze di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Kean non segna da un anno: l’occasione da titolare in Lazio Juve vale doppio appeared first on Juventus News 24.