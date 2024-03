“KK” Kean non convocato da Spalletti: prima deve rinascere con la #Juve

00:17, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kean non convocato da Spalletti: prima deve rinascere con la Juve. L’attaccante è appena rientrato dall’infortunio

Per Kean è scattato da domenica scorsa, al momento del rientro dall’infortunio, il conto alla rovescia in avvicinamento ad Euro 2024. L’attaccante della Juve non è stato convocato da Spalletti per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador, visto che non giocava da diversi mesi causa infortunio.

Kean, quindi, deve rinascere in maglia bianconera se vuole sperare di essere chiamato dal Ct per Euro 2024.

