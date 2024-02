“KK” Kean #Juve, l’attaccante vede il rientro: punta quella gara per la convocazione

18:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kean Juve, l’attaccante bianconero vede il rientro in campo: il giocatore punta un match per tornare tra i convocati

Novità dall’ultima seduta di allenamento in casa Juve, dove si è rivisto per buona parte anche Moise Kean, che ha così lavorato con la squadra.

Migliorano giorno dopo giorno le condizioni dell’attaccante, che non dovrebbe però farcela per la prossima sfida con il Napoli. Più probabile il rientro contro l’Atalanta nella successiva giornata.

