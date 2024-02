“KK” Kean #Juve, a gennaio ha detto no al rinnovo – le #ULTIMISSIME #NEWS sul suo futuro

16:02, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Moise Kean va in scadenza di contratto a giugno 2025 con la Juve. A gennaio il club gli aveva proposto il rinnovo

Come rivelato da Calciomercato.com, il futuro di Moise Kean resta incerto visto che va in scadenza con la Juve nel 2025. A gennaio il club gli aveva proposto il rinnovo prima di girarlo in prestito all’Atletico, ma l’attaccante aveva rifiutato il prolungamento rimandando il tutto a fine stagione.

Dopodiché, il trasferimento in Spagna è saltato e Kean è rimasto alla Juve. Adesso l’attaccante sta rientrando dopo l’infortunio alla tibia e a fine campionato il giocatore e la società faranno le giuste valutazioni.

