“KK” Kean è tornato: tre mesi per riprendersi #Juve e Nazionale

13:32, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kean è tornato: tre mesi per riprendersi Juve e Nazionale, con l’Europeo ormai alle porte. Le sue condizioni.

Si rivede Moise Kean. Dopo il lungo stop per infortunio, ed il trasferimento saltato all‘Atletico Madrid, negli ultimi giorni l’attaccante è tornato in campo con la Juve.

Come riferito da Tuttosport, l’infortunio è ormai alle spalle: il centravanti vuole riconquistare spazio in attacco, anche per lanciare segnali al CT Spalletti.

