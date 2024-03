“KK” Kean è la certezza della #Juve: giocherà titolare #contro la Lazio

00:34, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kean è la certezza della Juve: giocherà titolare contro la Lazio viste le assenze di “Arek” Milik per infortunio e Giovannino Vlahovic per squalifica Sabato, contro la Lazio, il peso dell’attacco della Juve sarà sulle spalle di Kean. E’ lui, come riferito da Sky Sport, la certezza dei bianconeri per il reparto offensivo viste le assenze di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Kean è la certezza della Juve: giocherà titolare contro la Lazio appeared first on Juventus News 24.