Kjaer via dal AC Milan a fine stagione? Nuovo indizio sul futuro del danese: decisione ormai presa

Kjaer via dal Milan a fine stagione? Nuovo indizio sul futuro del difensore danese: decisione ormai presa. I dettagli

Tra i calciatori dell’attuale rosa del Milan che vanno in scadenza di contratto a fine stagione c’è anche Simon Kjaer. Il centrale danese difficilmente rinnoverà il suo accordo, ed è arrivato un nuovo indizio in tal senso.

Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, i rossoneri stanno già andando a caccia sul mercato di nuovi obiettivi per la difesa per sostituire il danese: tra questi Kelly del Bournemouth e Buongiorno del Torino.

