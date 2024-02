Kjaer non al 100% dopo AC Milan Napoli: TUTTI gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Kjaer non al 100% dopo Milan Napoli: TUTTI gli aggiornamenti sulle sue condizioni in vista della sfida contro il Rennes

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato le condizioni di Simon Kjaer, che domenica dopo aver faticato contro Kvaratskhelia è uscito dal campo per un piccolo fastidio di natura muscolare.

Pubblicità

Gli esami hanno escluso complicazioni ma il difensore rossonero non è al 100% e per giovedì è ancora in dubbio. Pioli dovrebbe trovare un altro compagno da affiancare a Gabbia: si candidano Thiaw e Theo Hernandez.

Pubblicità

The post Kjaer non al 100% dopo Milan Napoli: TUTTI gli aggiornamenti sulle sue condizioni appeared first on Milan News 24.