Kjaer convocato per AC Milan Rennes? In giornata la decisione di Mister Stefano Pioli: cosa filtra

Kjaer convocato per Milan Rennes? In giornata arriverà la decisione di Pioli: cosa filtra sul difensore danese

Quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Simon Kjaer, non al meglio della condizione dopo l’ultimo match che il Milan ha vinto contro il Napoli. È attesa la decisione di Pioli sul difensore danese, che verrà valutato attentamente.

Se non dovesse farcela il tecnico è pronto a ripiegare su Theo Hernandez nel ruolo di centrale di sinistra con Gabbia spostato sul centro destra. A riportarlo è Tuttosport.

