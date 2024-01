Kiwior AC Milan e non solo: Moncada guarda ancora in casa Arsenal, l’obiettivo

Kiwior Milan e non solo: Moncada guarda ancora in casa Arsenal per rinforzare la squadra di Pioli, l’obiettivo

Il Milan guarda in casa Arsenal per rinforzare la propria rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno messo nel mirino un altro giocatore dei Gunners dopo Kiwior.

Si tratta di Tomiyasu, centrale giapponese passato di recente anche dalla Serie A. Tuttavia secondo quanto si apprende il club londinese ha chiuso all’ipotesi del prestito per entrambi i giocatori.

