Kiwior AC Milan, assalto rossonero al centrale dell’Arsenal: gli aggiornamenti

Kiwior Milan, assalto rossonero al centrale dell’Arsenal: gli aggiornamenti sul possibile affare con l’Arsenal

Cresce l’interesse del Milan nei confronti di Jakub Kiwior, ex difensore dello Spezia attualmente in forza in Premier League all’Arsenal.

Per lui i rossoneri hanno aperto a una possibile operazione in prestito, una soluzione però che ad oggi non convince pienamente i Gunners. Si continuerà a lavorare su questo fronte, tenuto conto che il polacco potrebbe essere spinto a cambiare aria visto il poco minutaggio in Inghilterra.

