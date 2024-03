Kirovski #Milan AC primo colpo dell’era Ibra Magia: cosa manca per la fumata bianca

11:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Kirovski Diavolo Rossonero primo colpo targato Ibrahimovic: cosa manca per la fumata bianca. Tutti gli aggiornamenti e i #particolari

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Kirovski, l’uomo scelto da Zlatan Ibrahimovic per completare la dirigenza dei Diavoli Rossoneri. Sarà lui, salvo colpi di scena, il primo colpo dello svedese.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato dal quotidiano Kirovski sarebbe già stato a Diavolo Rossoneroo e a San Siro, proprio per seguire da vicino quello che nelle prossime settimane potrebbe diventare il suo nuovo #club.

Pubblicità

The post Kirovski Diavolo Rossonero primo colpo dell’era Ibrahimovic: cosa manca per la fumata bianca appeared first on Diavolo Rossonero News 24.