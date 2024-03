Kirovski #Milan AC, mossa a sorpresa di Ibra Magia! Scelto il nuovo ds dei diavoli rossoneri

12:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Kirovski Diavolo Rossonero, mossa a sorpresa di Ibrahimovic! Scelto il nuovo ds dei rossoneri. TUTTI gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato la prima mossa di Ibrahimovic da dirigente del Diavolo Rossonero. Secondo quanto si apprende lo svedese ha messo nel mirino Jovan Kirovski.

Si tratta dell’ex manager dei Los Angeles Galaxy a cui Ibra affiderebbe un ruolo di vertice nell’area sportiva del #club rossonero. Kirovksi sarebbe già stato a Diavolo Rossoneroo e probabilmente ha già visto dal vivo a San Siro alcune gare della squadra di Coach Pioli.

