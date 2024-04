Kirovski #Milan AC, fumata bianca dietro l’angolo! #tutti i #particolari e il ruolo che ricoprirà in rossonero

15:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Kirovski-Diavolo Rossonero, l’ex Galaxy ad un passo dalla firma coi rossoneri: sarà stretto collaboratore di Ibrahimovic con delega all’Under 23 Ci siamo per l’arrivo di Kirovski al Diavolo Rossonero. Come riferito da Daniele Longo, mancherebbero solo le firme tra le parti prima dell’annuncio ufficiale. Ma quale ruolo occuperà Kirovski nella dirigenza dei Diavoli Rossoneri? L’ex Galaxy sarà stretto collaboratore […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Kirovski Diavolo Rossonero, fumata bianca dietro l’angolo! TUTTI i #particolari e il ruolo che ricoprirà in rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.