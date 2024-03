Kirovski #Milan AC avanti senza sosta, ma spunta l’incognita ruolo: le due ipotesi

10:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Kirovski Diavolo Rossonero avanti senza sosta, ma spunta l’incognita legata al ruolo del dirigente: le due ipotesi più accreditate

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Kirovski, la figura scelta da Ibrahimovic per rinnovare la dirigenza dei Diavoli Rossoneri. Le parti vanno avanti spedite, ma emerge una prima incognita.

Il suo ruolo sarebbe ovviamente quello di dirigente, ma resta da capire se per la prima squadra oppure per l’emergente squadra B, una realtà che il Diavolo Rossonero spera di lanciare già nei prossimi mesi.

