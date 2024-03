Kirovski #Milan AC: arrivano CONFERME sul nuovo dirigente rossonero! Ecco #tutti i #particolari

20:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Avanza spedita la candidatura dell’ex direttore tecnico dei LA Galaxy Kirovski nel prossimo #futuro Diavolo Rossonero. l #particolari del possibile ruolo

Kirovski Diavolo Rossonero più vicini. La candidatura dell’ex direttore tecnico dei LA Galaxy nel prossimo #futuro Diavolo Rossonero incomincia a delinearsi. Come riportato da Matteo Moretto sarà una figura operativa strettamente legata a Zlatan Ibrahimović.

Ancora da definire nel #particolario il suo ruolo all’interno dell’organigramma rossonero ma la trattativa tra le parti è ben indirizzata.

CHI È KIROVSKI, POSSIBILE NUOVO DIRIGENTE DEL MILAN

