Khephren Turam #Milan AC, è lui il nuovo obiettivo a centrocampo! I #particolari e la STRATEGIA del #TopClub rossonero

Khephren Thuram-Diavolo Rossonero, è lui il nuovo obiettivo a centrocampo dei rossoneri per la prossima #campionato: i #particolari Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero per il centrocampo della prossima #campionato è Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza e fratello dell’attaccante dell’Inter, Marcus. La valutazione del #club francese è di […]

