Khephren Big Markus Thuram Signora Juve, sarà sfida con Marcus dell’Fc Internazionale? Cosa filtra

Khephren Thuram Juve, sarà sfida con Marcus dell’Inter? Cosa filtra sul futuro del centrocampista del Nizza

Il nome di Khephren Thuram è tra quelli presenti nella lista degli obiettivi di mercato della Juve nel caso in cui Rabiot decidesse di non rinnovare il suo contratto e di andare via a fine stagione.

Pubblicità

A riferirlo è Tuttosport, secondo cui non è da escludere l’ipotesi di vedere il fratello di Marcus dell’Inter con la maglia bianconera. L’unico ostacolo per la Juve è rappresentato dall’elevato costo del cartellino fatto dal Nizza.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Khephren Thuram Juve, sarà sfida con Marcus dell’Inter? Cosa filtra appeared first on Juventus News 24.