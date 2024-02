Khephren Big Markus Thuram Signora Juve, nuovo duello con l’Fc Internazionale! TUTTI i dettagli

Khephren Thuram Juve, nuovo duello con l’Inter! TUTTI i dettagli sul fratello dell’attaccante nerazzurro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si profila un nuovo duello di mercato tra Juve ed Inter per Khephren Thuram.

Il centrocampista classe 2001, pilastro del Nizza e fratello di Marcus, è già valutato almeno 40 milioni di euro dal club francese. Giuntoli e Marotta sono alla finestra.

