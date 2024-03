Khephren Big Markus Thuram #Milan AC, piovono smentite sull’interesse rossonero? SPUNTA l’indiscrezione che frena l’affare

21:01,31 Mar 2024, MILANELLO.

Khephren Thuram-Diavolo Rossonero, piovono smentite sull’interesse rossonero per il centrocampista del Nizza: l’indiscrezione Come riferito da Matteo Moretto, non ci sono al momento conferme sull’interesse, paventato nei giorni scorsi, del calcio#mercato Diavolo Rossonero per Khephren Thuram, centrocampista del Nizza in scadenza di contratto nel giugno del 2025. I rossoneri avrebbero infatti individuato in Fofana del Monaco, anch’esso […]

