Khephren Big Markus Thuram #Milan AC: perde quota il POSSIBILE colpo, il motivo e l’idea del #TopClub rossonero

15:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è quello di Khephren Thuram. Il possibile colpo perde quota, il motivo In casa Diavolo Rossonero perde quota il possibile colpo di Khephren Thuram, accostato al calcio#mercato rossonero per il centrocampo. Il giocatore del Nizza non è un vero e proprio obiettivo del #club rossonero. Secondo quanto riportato da […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Khephren Thuram Diavolo Rossonero: perde quota il possibile colpo, il motivo e l’idea del #club rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.