Khephren Big Markus Thuram ha deciso: cambia agente! E adesso il #mercato… LE #ULTIMISSIME #NEWS

18:04, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il fratello di Marcus Thuram, Khephren, ha appena cambiato agente, e la cosa stuzzica una squadra per un possibile passaggio Khephren Thuram, il fratello minore del giocatore dell’Inter Marcus Thuram, oggi festeggia il suo 23º compleanno. Il giocatore, insieme ad altri, è da tempo sul taccuino della Juventus come possibile acquisto futuro. Il centrocampista, in passato associato […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Khephren Thuram ha deciso: cambia agente! E adesso il #mercato… LE ULTIME appeared first on Juventus News 24.