Kevin Durant aiuta a spingere la legalizzazione negli USA

Il mercato online della marijuana Weedmaps sta collaborando con la star NBA Kevin Durant per una partnership pluriennale che mira a destigmatizzare la cannabis e mostrare il potenziale valore della pianta per il “benessere e il recupero degli atleti”.

Insieme a Thirty Five Ventures, un’organizzazione filantropica fondata da Durant, hanno in programma di elevare la conversazione sull’atletica e la marijuana mentre più stati si muovono per legalizzare e più atleti iniziano ad aprirsi sulla loro relazione con la pianta.

“Non è un segreto che molti degli attuali atteggiamenti nei confronti della cannabis siano radicati in credenze obsolete e, francamente, bugie sulla pianta che sono state perpetuate per decenni”, ha detto a Marijuana Moment il CEO di Weedmaps Chris Beals, aggiungendo che l’obiettivo dei nuovi sforzi è per fornire un “nuovo dialogo su come la cannabis può essere utilizzata per il recupero dell’atleta”.

“Attraverso questa partnership cercheremo di abbattere ulteriormente gli stigmi che hanno reso l’uso della cannabis, in particolare tra gli atleti, un tabù, fornendo anche un’istruzione più ampia sui numerosi benefici della pianta e il suo potenziale per il benessere generale”, ha affermato.

La nuova partnership coinvolgerà una serie di contenuti originali prodotta da Boardroom e Weedmaps che dovrebbe debuttare il prossimo anno. Comprenderà anche podcast, eventi in co-branding e merchandising esclusivo.

Durant ha affermato che lo stigma sull’uso di marijuana tra gli atleti si sta gradualmente erodendo. “Il cerotto è stato strappato nel mondo dello sport”, ha detto. Tuttavia “è una specie di cosa sotto copertura che i giocatori usino la cannabis e la usino ovunque quando stanno giocando attivamente”.

“Ho pensato che fosse sempre interessante che il resto del mondo fosse un po’ più lento ad essere aperto sulla cannabis e sul suo uso, ma per vedere, camminando per strada—vivo a San Francisco—cammini dietro l’angolo, ce ne sono quattro o cinque dispensari proprio all’angolo”.

Eppure “gli atleti vengono ancora sottoposti a test quattro volte l’anno per la cannabis, e sembrava che il mondo stesse iniziando ad avvicinarsi a come le persone si sentivano riguardo all’uso della cannabis, e ora è un dialogo aperto ed è stato fantastico ascoltare”, ha detto Durant.

Beals ha affermato che l’industria della cannabis è ora posizionata per “percorrere un percorso in cui sta creando opportunità per molte persone, restituendo alle comunità che francamente sono state fregate a causa della guerra alla droga”.

“Essere in grado di collaborare e raccontare storie: ci sono così tanti tipi di OG e persone che sono arrivate e si sono fatte strada per arrivare a questo punto in cui siamo ora, e voglio dire, non potrei pensare a una partnership migliore per aiutare a far luce su”, ha detto.

