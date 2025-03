Pubblicità

Il Senato del Kentucky ha recentemente presentato un disegno di legge che propone regolazioni sulle bevande alcoliche contenenti canapa, senza però vietarne la vendita come inizialmente previsto. Un passo importante verso una regolamentazione chiara e bilanciata di un mercato in espansione.

La modifica al disegno di legge

Venerdì, il Senato del Kentucky ha approvato una versione modificata del disegno di legge 202 del Senato, che regolamenta le bevande alcoliche derivate dalla canapa. La senatrice Julie Raque Adams, promotrice del progetto di legge, ha apportato un emendamento dopo che sia i repubblicani che i democratici avevano espresso dubbi sul divieto di vendita originariamente incluso. Con il cambiamento, il disegno di legge ha rimosso il divieto temporaneo e ha introdotto un limite di 5 milligrammi di tetraidrocannabinolo (THC) per le bevande a base di cannabis.

Il disegno di legge stabilisce anche che il Kentucky Department of Alcoholic Beverage Control avrà il compito di supervisionare la distribuzione e la vendita di queste bevande, trattandole come le tradizionali bevande alcoliche. Adams ha dichiarato che il suo emendamento rappresenta un “punto di partenza solido” per proteggere la salute pubblica, la sicurezza e impedire che questi prodotti finiscano nelle mani dei minorenni, pur salvaguardando gli interessi delle piccole imprese del Kentucky.

La reazione del Senato e dei critici

Il disegno di legge è stato approvato con 29 voti favorevoli e 6 contrari, ma non senza critiche. La minoranza dei democratici ha espresso preoccupazioni sulla rapidità con cui è stata elaborata la legge, sostenendo che i legislatori e il pubblico non hanno avuto abbastanza tempo per valutare i cambiamenti apportati al disegno di legge. Il senatore David Yates, D-Louisville, ha sottolineato la necessità di una riflessione più approfondita, evidenziando che alcune bevande a base di cannabis contengono miscele di vari cannabinoidi, il che potrebbe complicare la regolamentazione.

Anche la senatrice Karen Berg, D-Louisville, ha messo in dubbio l’efficacia del limite di 5 milligrammi di THC, evidenziando che non è chiaro come il THC venga assorbito nelle bevande rispetto ad altri prodotti come le caramelle gommose o i fiori di cannabis. Inoltre, la senatrice Cassie Chambers Armstrong, D-Louisville, ha affermato che sebbene il disegno di legge di Adams potrebbe rappresentare una base solida per la regolamentazione, manca ancora una comprensione completa del settore.

Conclusioni

Il disegno di legge SB 202 rappresenta un passo importante nella regolamentazione delle bevande a base di cannabis in Kentucky, ma solleva anche numerose questioni che devono essere risolte. Sebbene l’intenzione sia quella di proteggere la salute pubblica e garantire la sicurezza, rimangono delle preoccupazioni sull’approccio affrettato del legislatore. Ulteriori discussioni e ricerche potrebbero essere necessarie per perfezionare le normative e per garantire che non ci siano effetti indesiderati.

Il futuro di questa regolamentazione dipenderà dalla capacità del governo del Kentucky di rispondere alle preoccupazioni sollevate e di garantire un equilibrio tra innovazione e sicurezza.

