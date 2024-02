Kelly AC Milan primo colpo a zero dell’estate? Cosa filtra sul futuro dell’inglese

Kelly Milan primo colpo a parametro zero in vista della prossima estate? Cosa filtra sul futuro dell’inglese

Il Milan non pere di vista Lloyd Kelly come possibile rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione. Il difensore del Bournemouth è e resta uno degli obiettivi di mercato dei dirigenti rossoneri.

Dopo averne trattato il prezzo del cartellino con il club inglese negli ultimi mesi, il Milan potrebbe nuovamente irrompere nella corsa e assicurarselo, questa volta sì, a parametro zero.

