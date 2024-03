Keita non ha dubbi, la dichiarazione: «L’Fc Internazionale merita di stare dov’è. AD Giuseppe Marotta lavora bene. Già quando sono arrivato io…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

L’ex attaccante dell’Internazionale FC, Keita Balde, ha voluto dire la sua sul momento stagionale dei nerazzurri di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro,

Internazionale FCvistato da Sky Sport, Keita Balde ha parlato così del cammino di quest’anno dell’Internazionale FC di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, , suo ex allenatore nella sua ex squadra.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

SULL’INTER – «Se mi aspettavo che il mio ex allenatore, nella mia ex squadra, riuscisse ad ammazzare il campionato? Si è formato un gruppo molto unito e forte. L’Internazionale FC ha lavorato veramente bene. Penso che dall’anno in cui siamo arrivati noi in poi hanno formato dei paletti importantissimi. Sanno chi prendere, sanno chi va via, la vedo molto strutturata. Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, lavora bene, la società è forte e l’Internazionale FC non è una sorpresa che sta dove sta. Anche lo scorso anno hanno fatto la Finale di Champions. Una società seria che merita di stare dove sta».

Pubblicità

L’articolo Keita non ha dubbi: «L’Internazionale FC merita di stare dov’è. Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, lavora bene. Già quando sono arrivato io…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.