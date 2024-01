Kean via dalla Vecchia Signora Juventina, sprint di un club di Serie A: è pronto a prenderlo subito

Kean via dalla Juve, un club di Serie A accelera per l’acquisto dell’attaccante: lo vogliono prendere già adesso

Come riferito da Tuttosport, Moise Kean potrebbe lasciare la Juve a breve con la formula del prestito, che gli consentirebbe di accumulare maggior minutaggio da qui a fine stagione anche in vista dell’Europeo.

Il giocatore è nel mirino della Fiorentina, in pressing per rilevarlo in prestito e farne la punta di diamante del reparto offensivo. Più lontana, invece, l’ipotesi Monza, che non scalda particolarmente le fantasie dello stesso giocatore.

