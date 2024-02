Kean via dalla Vecchia Signora Juventina, si cerca una soluzione: tutto fa pensare che finirà così. Ultime

Kean via dalla Juve, il club bianconero in cerca di una soluzione: tutto fa pensare che finirà così per lui. Le ultime

Come spiegato da Tuttosport, fino all’ultima ora di calciomercato la Juve proverà a piazzare in uscita Moise Kean, dopo che è saltato il passaggio dell’attaccante classe 2000 all’Atletico Madrid.

Svanita ormai la possibilità Monza, mentre la Fiorentina ha definito l’arrivo di Andrea Belotti dalla Roma, poche rimangono le soluzioni per il centravanti azzurro, che potrebbe anche restare a Torino come alternativa fino a fine stagione.

The post Kean via dalla Juve, si cerca una soluzione: tutto fa pensare che finirà così. Ultime appeared first on Juventus News 24.