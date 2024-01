Kean via dalla Vecchia Signora Juventina, sarà sostituito? Cosa filtra sull’attacco

Kean via dalla Juve, sarà sostituito? Cosa filtra sull’attacco bianconero. Tutti gli aggiornamenti

È la settimana di Moise Kean all’Atletico Madrid. L’attaccante si trasferirà in prestito secco ai Colchoneros.

Salvo sorprese, però, il classe 2000 non sarà sostituito in rosa: l’esplosione di Yildiz ha cambiato i piani della Juve. Con lui Vlahovic, Milik e Chiesa per campionato e Coppa Italia.

