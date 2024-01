Kean via dalla Vecchia Signora Juventina, quale futuro per lui ora? Resiste una sola possibilità

Kean via dalla Juve, quale futuro per l’attaccante bianconero? Resiste una sola possibilità per il giocatore

Quale futuro per Moise Kean? Il giocatore è tornato provvisoriamente alla Juve dopo che il passaggio all’Atletico Madrid è saltato, viste le condizioni fisiche non ancora ottimali del giocatore.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, svanita l’opzione Monza, ad oggi resiste solo quella che porterebbe il giocatore alla Fiorentina che, però, ha contattato già Belotti.

The post Kean via dalla Juve, quale futuro per lui ora? Resiste una sola possibilità appeared first on Juventus News 24.