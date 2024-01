Kean via dalla Vecchia Signora Juventina, lui ha già scelto: vuole andare a giocare in quel club lì. Ultime

Kean via dalla Juve, l’attaccante bianconero ha scelto dove proseguire in futuro: ecco il club in cui vuole andare a giocare

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di Moise Kean, in uscita dalla Juve dopo che Kenan Yildiz ha fatto la voce grossa e si è preso il posto in rosa che era dell’attaccante classe 2000, ancora fuori per infortunio.

Tanti i club interessati all’italiano, tra cui Monza e Fiorentina in Serie A, ma anche diverse società estere. Tra queste Rennes e Siviglia, anche se lo stesso giocatore avrebbe indicato l’Atletico Madrid come sua destinazione preferita per il prossimo futuro.

The post Kean via dalla Juve, lui ha già scelto: vuole andare a giocare in quel club lì. Ultime appeared first on Juventus News 24.