Kean via dalla Vecchia Signora Juventina: ci prova anche il Rennes, ma c’è un ostacolo. La circostanza

Kean via dalla Juve: ci prova anche il Rennes, ma c’è un ostacolo. La situazione riguardo la possibile cessione dell’attaccante

Su Kean ha posato gli occhi anche il Rennes (prossimo avversario del Milan in Europa League) che quindi si aggiunge a Fiorentina e Monza. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

L’ostacolo per la possibile cessione dell’attaccante è dato dall’alto ingaggio percepito da Moise, per cui ci sarebbe bisogno che la Juve partecipasse ad una parte del pagamento. L’idea sarebbe quella di un prestito per 6 mesi con diritto riscatto legato a determinati traguardi.

The post Kean via dalla Juve: ci prova anche il Rennes, ma c’è un ostacolo. La situazione appeared first on Juventus News 24.