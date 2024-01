Kean verso l’Atletico: la sliding door che ha cambiato il suo futuro 

Moise Kean è vicino al trasferimento all’Atletico Madrid. Il futuro del bomber classe 2000 è cambiato nel giro di poco tempo

Moise Kean è ad un passo dal passaggio, in prestito secco, all’Atletico Madrid. La decisione sulla cessione dell’attaccante classe 2000 è stata presa dalla Juventus e condivisa anche dallo stesso giocatore. Fino a qualche mese fa, però, sembrava impossibile che Kean potesse lasciare i bianconeri.

Infatti, tra ottobre e novembre, il numero 18 juventino era uno dei titolari bianconeri e aveva saputo sfruttare le assenze di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Allegri, anche con il ritorno di DV9, aveva continuato ad affidarsi a Kean. Vlahovic, però, si è ripreso il posto e lo spazio per Kean si è via via ridotto. Inoltre, ci si è messo anche il fastidio alla tibia a fermare di nuovo il classe 2000. Kean, a metà dicembre, ha dovuto sottoporsi a cure più specifiche per lasciarsi alle spalle un problema che lo tormentava dall’estate. Gli altri attaccanti bianconeri, però, non sono stati fermi a guardare. In particolare, a trarre un maggior beneficio dell’assenza di Kean, è stato Yildiz. Il giovane turco è salito alla ribalta e adesso è, a tutti gli effetti, una delle carte vincenti della Juventus.

Per tutti questi motivi, la società ha deciso che per Kean è meglio trovare spazio lontano da Torino. Dunque, l’infortunio alla tibia è stata una sliding door decisiva per cambiare le prospettive bianconere del ragazzo classe 2000. Kean, però, vuole una realtà importante per rimettersi in gioco e l’Atletico Madrid è la giusta occasione per rilanciarsi e magari per trovare un posto tra i convocati di Spalletti in vista degli Europei. Inoltre, l’attaccante azzurro potrebbe essere uno dei pochi giocatori a poter dire di aver giocato in 4 dei 5 massimi campionati Europei. Kean, con il trasferimento in Spagna, avrebbe giocato in Serie A, in Premier League, in Ligue 1 e in Liga. Nel suo curriculum mancherebbe solo la Bundesliga.

Il ragazzo, quindi, si appresta a lasciare Torino in prestito secco per sei mesi e a giugno farà ritorno alla Juventus, con la speranza di aver raccolto un bottino importante, anche per sedersi al tavolo delle trattative con i bianconeri per parlare del rinnovo di contratto. Kean va in scadenza nel 2025 e vorrebbe prolungare il rapporto con la Vecchia Signora. La Juve sembra, comunque, intenzionata ad affrontare l’argomento in estate e non nell’immediato.

L’uscita di Kean, inoltre, non dovrebbe cambiare il mercato dei bianconeri, come confermato dallo stesso Giuntoli. L’attacco della Juve è ben bilanciato e Vlahovic, Chiesa, Yildiz e Milik stanno dimostrando di poter portare in alto la squadra. La Vecchia Signora gioca solo due competizioni e quattro attaccanti sembrano essere sufficienti per affrontare il rush finale della stagione. In ogni caso un occhio aperto sul mercato bisogna sempre lasciarlo soprattutto quando si parla di una società di primo livello come la Juve che, in caso di opportunità, potrebbe farsi trovare pronta.

The post Kean verso l’Atletico: la sliding door che ha cambiato il suo futuro appeared first on Juventus News 24.