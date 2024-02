Kean Vecchia Signora Juventina, cessione sfumata: il giocatore ci sperava. Retroscena e cosa succede ora

Kean Juve, cessione sfumata quella dell’attaccante: lui sperava di cambiare aria. Retroscena e cosa succede

In collegamento con Sky Sport, Luca Marchetti ha così parlato della mancata cessione da parte della Juve di Moise Kean.

LE PAROLE – «Kean voleva andare via per giocare di più, specialmente ora che è sbocciato Yildiz, ma lui già partiva dietro i titolari a prescindere. L’Atletico era una grande opportunità, ma purtroppo per lui i tempi di recupero erano più lunghi del previsto. Non ci sono state altre opportunità, o almeno non all’altezza di Kean. Torna a disposizione di Allegri senza nessun problema, le delusioni a questi livelli si smaltiscono in fretta. Sarà un’arma in più per la rincorsa all’Inter».

