Kean tra Fiorentina e Monza: la posizione del giocatore e della Vecchia Signora Juventina. ULTIME

Kean tra Fiorentina e Monza: la posizione del giocatore e della Juve. Le ULTIME novità sul suo futuro

Fiorentina e Monza sono in prima fila per il prestito di Moise Kean. Entrambe le società hanno chiesto informazioni alla Juve, disposta a cedere il calciatore per i prossimi sei mesi.

Via libera al prestito secco da parte del club, si attende ora la decisione dell’attaccante. Il classe 2000 sta riflettendo con il suo entourage sulla destinazione migliore per non perdere l’Europeo.

