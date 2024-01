Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus in prestito, ma prima dovrebb rinnovare il contratto. Le ultime

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus in prestito. Ma prima, eventualmente, di andare via dovrebbe rinnovare con i bianconeri visto che vedrà il contratto in scadenza nel 2025.

The post Kean, prima il rinnovo e poi il prestito? La situazione appeared first on Juventus News 24.