Kean non va via: la Vecchia Signora Juventina non ha bisogno di venderlo. Il retroscena

Kean non va via: la Juve non ha bisogno di venderlo. Il retroscena dopo il mancato trasferimento all’Atletico Madrid

Kean non andrà via dalla Juve nell’ultimo giorno di mercato. A svelare il retroscena sul futuro dell’attaccante è stato Paolo Bargiggia a Tv Play.

In base a quanto riferito dal giornalista, infatti, la Juve non ha bisogno di vendere Kean, considerato che non ha una rosa lunghissima e che era il giocatore a voler andare all’Atletico Madrid per giocare di più.

