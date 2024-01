Kean Monza, la rivelazione di Pedullà: ci sono altri due club su di lui

Kean Monza, l’esclusiva di Pedullà: la novità sull’attaccante nel mirino di tre squadre

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del futuro dell’attaccante della Juventus, Moise Kean. Ecco l’esclusiva del giornalista e le parole sul bianconero.

PEDULLA’ – «Moise Kean può lasciare la Juve, ma prima potrebbe rinnovare, per andare a giocare e avere maggiore visibilità. Si ragiona sul prestito, presumibilmente secco, e in anche oggi si è mosso il Monza che gradisce molto il profilo dell’attaccante. Ci sono stati sondaggi di Bologna e Fiorentina, in attesa di capire la fattibilità».

