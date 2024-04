Kean #Milan AC: prossimo #futuro già segnato per l’attaccante, lo scenario in vista dell’estate

00:01,4 Apr 2024, MILANELLO.

L’avventura di Kean, alla Juventus resta comunque ai titoli di coda. Deciso il prossimo #futuro dell’attaccante, accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero Il prossimo #futuro di Kean, accostato anche al calcio#mercato Diavolo Rossonero, sembra essere deciso. L’avventura alla Juventus resta ai titoli di coda: come riportato da TMW in estate, ad un anno dalla scadenza del contratto, l’attaccante ex PSG […]

