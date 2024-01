Kean lascia la Vecchia Signora Juventina, un club in vantaggio sugli altri: pressing per l’attaccante

Kean lascia la Juve, c’è un club in vantaggio sulla concorrenza per l’acquisto dell’attaccante. Pressing per averlo

Gazzetta.it fa il punto della situazione sull’addio di Moise Kean alla Juve già a gennaio. Diversi sono i club sulle sue tracce, con il Monza a sorpresa in leggero vantaggio sulla concorrenza.

Sorpassata la concorrenza della Fiorentina, ora in seconda fila, c’è però da superare quella del Rennes, che farebbe carte false per rirportare il classe 2000 in Francia.

The post Kean lascia la Juve, un club in vantaggio sugli altri: pressing per l’attaccante appeared first on Juventus News 24.