Kean lascia la Vecchia Signora Juventina: ha già fatto una richiesta alla dirigenza! Cosa filtra

Kean lascia la Juve, l’attaccante bianconero ha già fatto una richiesta alla dirigenza: ecco di che cosa si tratta

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, è stato lo stesso Moise Kean a chiedere la cessione alla Juve già a gennaio. L’attaccante classe 2000 reclama infatti spazio e sa che a Torino difficilmente potrebbe trovarlo, complice anche l’esplosione di Kenan Yildiz.

Il giocatore non vuole perdere l’occasione di giocare il prossimo Europeo in Germania con l’Italia e, per questo, avrebbe indicato nella Fiorentina la sua destinazione preferita. Più lontana invece l’ipotesi di un prestito al Monza.

