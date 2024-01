Kean di ritorno a Torino, scontri tra Vecchia Signora Juventina e Atletico: affare saltato per quel motivo. Il retroscena

Kean di ritorno a Torino, mentre emergono nuovi retroscena sull’affare saltato tra Juve e Atletico: ecco il retroscena

Fabrizio Romano riporta nuovi retroscena sul mancato passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid. Scontro tra Juve e Atletico Madrid sui tempi di recupero del giocatore, che i bianconeri avevano fissato per il mese di febbraio, mentre i colchoneros parlavano di rientro solo dopo la pausa Nazionali di marzo.

L’attaccante, intanto, è stato informato e tornerà nella serata a Torino. Conferme sulla volontà degli spagnoli di lasciar perdere l’affare.

